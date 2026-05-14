Horóscopo de hoy para Géminis: 14 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 14 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Asuntos en curso sobre reparaciones o renovación en el hogar no se han solucionado todavía, y perderás la paciencia.
Salud
Tu escepticismo natural te impide creer que puedes llegar más alto, pero es cierto, tienes lo que quieras. Lo que te falta es tener fe en ti.
Amor
Momento de movimientos y sorpresas en el terreno del amor. No te precipites y deja que los acontecimientos se asienten.
Dinero
Te encuentras en posibilidad de arriesgar e invertir. No ignores tu intuición porque un golpe de suerte modificará tu vida.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.