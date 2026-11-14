Horóscopo de hoy para Géminis: 14 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 14 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Habrá distancias que salvar, pero lamentablemente no todos los miembros de la familia estarán abiertos al diálogo.
Salud
Dedícate tiempo para viajar durante los fines de semana con tus mejores amigos. Presta atención al empleo saludable de tu tiempo libre.
Amor
Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena.
Dinero
Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá más.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.