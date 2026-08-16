Horóscopo de hoy para Géminis: 16 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 16 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Con la aprobación familiar, o sin ella, darás un paso que definirá tu futuro. Sincero y frontal, sabrás hallar quién te comprenda.
Salud
Descarta el miedo a iniciar nuevos proyectos, grábate en tu mente que si deseas eres capaz de conquistar lo que quieres y necesitas.
Amor
La necesidad de consolidar lazos te hace tomar decisiones rápidas. No olvides que el amor es un espacio que debe ser regado por la sinceridad.
Dinero
Te estás acercando más a tus metas profesionales. Tendrás que plantearte nuevos objetivos si no quieres perder la motivación.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.