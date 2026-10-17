Horóscopo de hoy para Géminis: 17 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 17 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Prepárate porque las cosas podrían no salir como las tenías planeadas. Es momento de pensar todos tus planeas nuevamente desde cero.
Salud
Tus nervios podrían arruinar este día si no te impones algo de disciplina. Debes aprender a darle más valor a las cosas sencillas de la vida.
Amor
No te fíes de quien se te acerque velozmente. Tómate una pausa para evaluar con quién estás tratando.
Dinero
Próximamente algunos de los proyectos que se habían quedado estancados saldrán a la luz. Es momento de actuar de manera firme.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.