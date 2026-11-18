Horóscopo de hoy para Géminis: 18 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 18 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tu vida social se incrementa y sabrás cómo hacerte cómplice de alguien para salir y despejarte del estrés y las presiones familiares.
Salud
Si no dosificas los malos hábitos de tu vida, tendrás algunos problemas de salud. Tu organismo te pide un cambio y debes hacerle caso.
Amor
Pedirás a gritos un poco de soledad para aclarar tus sentimientos, pero afortunadamente solo se trata de una crisis pasajera.
Dinero
Dispones de sagacidad para acometer los asuntos relacionados con tu vida. La razón está al servicio de tus intereses.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.