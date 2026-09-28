Horóscopo de hoy para Géminis: 28 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 28 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
La familia demandará mucha más atención que la habitual. Tendrás un ritmo laboral extenuante, trata de ser parejo pero medido.
Salud
Por muy cómoda que sea tu situación, la dependencia te costará caro. Lucha para buscar tu lugar en el mundo y por tu felicidad.
Amor
Sensibilidad aguzada, ideal para el arte y los romances. Establecerás mil contactos con gente bohemia o muy romántica.
Dinero
Tu cordialidad te resultará muy valiosa en el plano laboral y tus superiores se sentirán dispuestos a escuchar tus requisitos.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.