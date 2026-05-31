Horóscopo de hoy para Géminis: 31 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Géminis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 31 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Géminis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tienes la impresión de que tus amigos te están probando. No dudan de tus habilidades pero te empujan la paciencia hasta el límite.
Salud
Los triunfadores enfrentan los problemas como retos y oportunidades. Identifica el potencial positivo en cada situación, sé un triunfador.
Amor
Pequeña travesura a espaldas de tu pareja te brindará satisfacción. Tómalo como pasajero sin apegarte a ese amor prohibido.
Dinero
Busca una nueva responsabilidad o mayor reconocimiento que el actual. El éxito está a la vuelta de la esquina.
¿Cómo es Géminis?
Géminis es movimiento mental, curiosidad y conversación. Su energía es liviana, ágil y siempre está buscando algo nuevo para aprender, contar o descubrir. Tiene facilidad para adaptarse y conectar con distintas personas y mundos. En su lado menos luminoso, puede dispersarse, cambiar de idea con frecuencia o quedarse en la superficie.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Géminis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Géminis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.