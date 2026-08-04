Horóscopo de hoy para Leo: 04 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 04 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Deberás recurrir a todas tus fuerzas para no incurrir en viejos hábitos que pensabas haber dejado atrás. No repitas errores.
Salud
Es justamente en los momentos difíciles donde el amor por los seres queridos se hace presente y se muestra en su mayor esplendor.
Amor
Llegarás al tope de tu paciencia en el día de hoy. Ciertas actitudes de tu pareja ciertamente han llegado al límite.
Dinero
No te podrás permitir el lujo de la duda en las determinaciones que deberás tomar en la jornada de hoy. Mucho cuidado.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.