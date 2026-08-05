Horóscopo de hoy para Leo: 05 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 05 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Todo el empeño que estás poniendo en sacar a flote tu actual relación será recompensado con creces en el futuro.
Salud
La base para poder alcanzar tus objetivos es la correcta distribución de los tiempos. Con esto solucionado tienes garantizado el éxito.
Amor
La clave para la longevidad en una pareja se encuentra en la capacidad de diálogo y entendimiento. Esto les asegurará un futuro.
Dinero
Contarás con todos tus sentidos a flor de piel durante la jornada de hoy. Esto te permitirá solucionar toda situación posible.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.