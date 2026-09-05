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Horóscopo de hoy para Leo: 05 de septiembre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 05 de septiembre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Leo: predicciones del sábado 05 de septiembre de 2026

Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Te otorgan buenas ideas en el ámbito de los negocios y te invitan a que cambies de estrategia. Escucha a tus familiares.

Salud

Te resentirás de un dolor de espalda por un esfuerzo de deporte incontrolado. Evita tomar frío en horas de noche y procura dormir apropiadamente.

Amor

Es un buen día para hacer planteos a largo plazo. Has construido una base sólida y puede aguantar el proyecto que decidas.

Dinero

Ten cuidado si manejas dinero ajeno y, sobre todo, en lo que respecta a préstamos porque pueden jugarte una mala pasada.

¿Cómo es Leo?

Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Leo y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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