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Horóscopo de hoy para Leo: 06 de septiembre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 06 de septiembre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Leo: predicciones del domingo 06 de septiembre de 2026

Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Conocerás a una persona que te sacará de la estructura en la que te encuentras. Deja que tus instintos e intuición hagan de las suyas.

Salud

Permítete incorporar ideas renovadoras. Abre nuevos horizontes. Analiza con calma y claridad si es conveniente un cambio en tu estilo de vida.

Amor

Serás el protagonista. Tu carácter curioso e inquieto te llevan a interesarte en diferentes personas. Escoge con el corazón.

Dinero

Te ofrecerán un nuevo trabajo o un cambio de funciones. Maneja tus expectativas. No te dejes llevar por las emociones.

¿Cómo es Leo?

Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Leo y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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