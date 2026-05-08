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Horóscopo de hoy para Leo: 08 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 08 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Leo: predicciones del viernes 08 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Etapa en que se aconseja mucha prudencia. Aunque las cosas parezcan fáciles, van a presentarse situaciones de responsabilidad.

Salud

Explota tus puntos fuertes. Actualmente tu sensibilidad es tu mejor guía y esto te hará sentir ganas de actuar en función de lo que sientes.

Amor

La clave está en compartir. Tú y tu pareja pueden hacer realidad algunos sueños, por ejemplo, viajar juntos o tener un negocio.

Dinero

El ambiente de trabajo es agobiante, te sentirás presionado por exigencias y sentirás poca colaboración de jefes o compañeros.

¿Cómo es Leo?

Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Leo y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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