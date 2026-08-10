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Horóscopo de hoy para Leo: 10 de agosto de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 10 de agosto de 2026.

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Horóscopo de hoy para Leo: predicciones del lunes 10 de agosto de 2026

Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Existen personas que no responden a palabras, y con las cuales es necesario tomar medidas un poco más dramáticas.

Salud

No dejes que la negatividad tome el control en tu vida. Mantén siempre la mente tranquila y serena, aun en las situaciones de mayor estrés.

Amor

Jornada de continuos mimos y caricias junto a tu pareja experimentarás el día de hoy. Aprovecha para compartir buenos momentos.

Dinero

Hazle saber a tu superior sobre la turbia telaraña de relaciones que se teje detrás de él. No te dejes intimidar por nadie.

¿Cómo es Leo?

Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Leo y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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