Horóscopo de hoy para Leo: 13 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 13 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Extrañarás especialmente a tus seres queridos. Sucederá algo en el ámbito íntimo que te afectará más de lo que imaginabas.
Salud
Podrás disfrutar de los placeres de la vida. Prepara una comida especial que te haga sentir una persona VIP.
Amor
Tendrás un día feliz, siempre y cuando compartas tus alegrías con alguien. Si te han herido, acepta las disculpas y no condenes.
Dinero
Si quieres cambiar algún aspecto de tu vida tendrás muchas facilidades. Oportunidad para ponerse al día con la tecnología.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.