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Horóscopo de hoy para Leo: 14 de mayo de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 14 de mayo de 2026.

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Horóscopo de hoy para Leo: predicciones del jueves 14 de mayo de 2026

Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

A pesar de poseer un amplio y nutrido grupo de amigos, conocerás gente en otros ámbitos que te resultará muy enriquecedora.

Salud

Tu imaginación es única y extremadamente poderosa. Tu paciencia a veces llega a desesperar a los demás. No dejes que eso te preocupe.

Amor

Estás en posición favorable para todo lo que tenga que ver con tus relaciones personales. Buen momento para cultivar amistades.

Dinero

Te darán un envión que no resultará suficiente como para llevarte a la cima. No te desanimes sin haber insistido lo suficiente.

¿Cómo es Leo?

Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Leo y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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