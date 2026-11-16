Horóscopo de hoy para Leo: 16 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 16 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Inseguridades saldrán a flote en conversaciones con tus seres queridos en el día de hoy. No tienes que avergonzarte de ellas.
Salud
Sé muy cuidadoso con las palabras que utilices en tus momentos de enfado. Existen algunas que no pueden ser retractadas nunca más.
Amor
Procura mostrarte cariñoso y atento con tu pareja en la jornada de hoy. Todo estará a pedir de boca para una velada romántica.
Dinero
Contarás con toda la atención de tus superiores en el día de hoy. Procura no cometer ningún tipo de errores.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.