Horóscopo de hoy para Leo: 16 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 16 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Noticias que no esperabas recibir afectarán los planes que estabas esperando realizar. No los des por perdidos podrás concretarlos.
Salud
Planifica un viaje a algún lugar que te agrade con alguien de tu interés, para realizar luego de la pandemia. Así eliminarás tensiones que te incomodan en lo laboral.
Amor
Si tu pareja está disgustada no te enojes tú también, dale un momento de reflexión. Hablen a corazón abierto.
Dinero
Los temas comerciales no son tu fuerte. Trata de pedir consejos a alguien capacitado, así lograrás mejores resultados.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.