Horóscopo de hoy para Leo: 17 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 17 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Hay en puerta una mejora, un ascenso o un cambio que te favorecerá enormemente. Se te abrirán las puertas de las oportunidades.
Salud
Tendrás que explorar mucho en tu interior, pues es allí donde reside la fuerza que te permite avanzar y enfrentar las adversidades.
Amor
Hoy puedes ganarle discusiones a tu pareja utilizando tu encanto y tus poderes de convencimiento. Pero no siempre será así.
Dinero
El terreno económico presenta cierta tensión, ya que tus ingresos no son suficientes para cubrir tus necesidades cotidianas.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.