Horóscopo de hoy para Leo: 20 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 20 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Pon en orden tus ideas y descubrirás cuáles son tus prioridades. Una vez que tengas eso claro, tomar decisiones será mucho más sencillo.
Salud
Vivirás momentos de mucho estrés, ya que pasas demasiado tiempo trabajando para que todo funcione bien. Pide ayuda a los demás.
Amor
Buscarás el apoyo de tu pareja para afrontar aquellas situaciones difíciles que deberás soportar hoy. Ella te ayudará.
Dinero
Noticias de antiguos trabajos te sacudirán. Necesitarás tomarte el día con mucha calma y descansar más que trabajar.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.