Horóscopo de hoy para Leo: 21 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 21 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Debes tomar una decisión importante y no sabes a quién recurrir en busca de un consejo. Hoy aparecerá tu salvador.
Salud
No solamente alimentándote sanamente bajarás ese exceso de peso. Incorpora una buena rutina de ejercicios y verás más rápido los resultados.
Amor
Comparte algún hobbie con la persona que amas, te permitirá conocerla más y compartir el tiempo libre.
Dinero
Tendrás la templanza necesaria para que los rumores no te afecten, pero un colega chismoso logrará sacarte de las casillas.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.