Horóscopo de hoy para Leo: 23 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 23 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Es el momento de hacer las paces con alguien cuya amistad extrañas. Aunque has quemado algunos puentes, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Anímate.
Salud
Resulta evidente que el mejor medio para prevenir los trastornos de equilibrio consiste en llevar una vida tranquila. Relájate y disfruta de la vida.
Amor
Las fantasías que tienes con tu pareja parecen tener eco. Un clima de fuerte erotismo define las situaciones ambiguas.
Dinero
Todo ese trabajo duro que hiciste a principios de año te está reportando frutos. Tus superiores te darán un reconocimiento.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.