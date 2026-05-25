Horóscopo de hoy para Leo: 25 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 25 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Cierta tensión en la familia puede llegar al extremo en las fiestas y celebraciones. Mucho de la misma compañía será difícil.
Salud
Si deseas tener éxito y ver que tus planes arrancan, entonces sé firme y determinado. Tu valor y confianza te ayudarán a triunfar.
Amor
Parece que no sabes muy bien qué posición te conviene más ante las nuevas disyuntivas que se presentan. Peleas pasajeras.
Dinero
Tendrás la oportunidad de obtener ganancias que te permitirán mejorar tu posición económica y realizar nuevas inversiones.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.