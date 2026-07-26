Horóscopo de hoy para Leo: 26 de julio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 26 de julio de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Es momento de cosechar lo que sembraste, adelante, no dudes y hazlo. Pero toma tus precauciones a la hora de una decisión.
Salud
Las grandes cosas de la vida sólo se consiguen mediante el esfuerzo. Pelea por tu felicidad, no permitas que te la arrebaten sin dar batalla.
Amor
Los planes que tenías para hoy no se desarrollarán como esperabas. Aprovecha igual para pasar un buen momento con tu pareja.
Dinero
Tus actividades laborales para el día de hoy se verán retrasadas debido a la incompetencia de los profesionales a cargo.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.