Horóscopo de hoy para Leo: 26 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 26 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tendrás dificultad para ser oído o apreciado, supéralo con acciones. Permite que tu trabajo o actuación hable por ti.
Salud
Los dolores de tu espalda, debido a las malas posturas, se agravarán más. Visita a un kinesiólogo cuanto antes, no pierdas más tiempo.
Amor
Durante esta etapa deberás tomar grandes decisiones a nivel sentimental. Abre tu mente y aclara tus dudas.
Dinero
Este no será un período favorable para todo lo relacionado a inversiones ni firma de contratos. Espera un tiempo para eso.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.