Horóscopo de hoy para Leo: 28 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 28 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Lograrás tomar la determinación de dejar hábitos que sabes son nocivos para tu salud. No decaigas con el primer escollo.
Salud
Mantén en mente que los cambios más cruciales no ocurren de la noche a la mañana. Debes aprender a ser paciente contigo mismo.
Amor
Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja de una reunión familiar. Su felicidad será en definitiva la tuya también.
Dinero
Te sorprenderán los resultados que obtendrás al organizar tus tiempos y prioridades eficientemente. Utiliza este impulso.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.