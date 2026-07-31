Horóscopo de hoy para Leo: 31 de julio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Leo y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 31 de julio de 2026.
Descubrí qué le depara a Leo en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Un amigo que vive en el exterior te dará una noticia que te dejará boquiabierto. Prepárate porque hoy tu vida puede cambiar.
Salud
Has trabajado muy duro y te has esforzado por cumplir tus metas. En esta etapa cosecharás todo lo que sembraste, disfruta el momento.
Amor
Si no cambias tus estrategias de seducción, te resultará imposible encontrar el amor. Deja de lado tu egocentrismo y altanería.
Dinero
Te ofrecerán más trabajo del que realmente puedes abarcar. Selecciona lo que sea más importante y haz las cosas en orden.
¿Cómo es Leo?
Leo es brillo, presencia y creatividad. Tiene una energía cálida, magnética y expresiva que naturalmente atrae miradas. Busca mostrarse tal cual es y vivir desde el corazón. En luz, se destaca por su autoestima, generosidad y carisma; en sombra, puede aparecer el orgullo, el dramatismo o la necesidad constante de validación.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Leo y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Leo y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.