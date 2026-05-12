Horóscopo de hoy para Libra: 12 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 12 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Las continuas tensiones y las vicisitudes que atraviesas, sumadas a la falta de descanso están deteriorando tu salud. Cuidado.
Salud
Siempre medita en detenimiento a la hora de tomar determinaciones. Actuar por instinto es positivo en función de la situación que enfrentas.
Amor
No dejes que tu temperamento arrogante condicione tu vida para siempre. Comienza a cambiar ciertas costumbres.
Dinero
Notarás que estás comenzando a quedar completamente desactualizado a nivel profesional en relación a tus pares laborales.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.