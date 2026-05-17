Horóscopo de hoy para Libra: 17 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 17 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Los problemas y las pruebas con que te enfrentas durante este tiempo son profundos y pueden resultar dolorosos. Afróntalos.
Salud
No hay asuntos como los propios, piénsalo hoy y no trates de intervenir en los problemas ajenos. Serás más feliz así, y los que te rodean también.
Amor
Aumento de tu capacidad de seducción y atractivo personal. Este es un buen momento para valorarte y reforzar tu autoestima.
Dinero
Tendrás un proyecto nuevo, pero si lo quieres ver realizado, controla tus finanzas. Si malgastas vas derecho a la quiebra.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.