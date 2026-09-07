Horóscopo de hoy para Libra: 07 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 07 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Interferir en peleas de otros puede provocar que te expongas innecesariamente. Mantente al margen de situaciones que escapan de tus manos.
Salud
Prepárate en caso de imprevistos. No olvides que no podemos controlar los hechos, pero sí sus consecuencias. Atenúa los malos momentos.
Amor
La vida afectiva se presentará más íntima y reservada, pero muy satisfactoria. Haz florecer tus sentimientos. Disfruta.
Dinero
Hoy será un buen día para aumentar tu producción, afianzarte en tus ocupaciones o iniciar nuevas tareas. Buen horizonte económico.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.