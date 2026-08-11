Horóscopo de hoy para Libra: 11 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 11 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
La mala suerte te seguirá a cada lugar al que vayas. Debes ser muy cuidadoso si tienes que conducir grandes distancias.
Salud
Que recientes fracasos en cuestiones importantes no derrumben una autoestima que te llevó mucho tiempo levantar. Los problemas son parte de la vida.
Amor
Nuevos problemas sacarán a relucir viejos rencores no solucionados en la pareja. Procura darles un punto final.
Dinero
Tu tendencia de ir a contra corriente te pondrá en aprietos. No confíes en tus instintos en lo que a inversiones se refiere.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.