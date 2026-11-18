Horóscopo de hoy para Libra: 18 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para miércoles 18 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tu calma personalidad hoy dará un vuelco. Te verás en la necesidad de pelear por tu felicidad y lo harás con firmeza.
Salud
Busca reforzar tu salud con algún complemento vitamínico, te sorprenderán los resultados que puedas llegar a obtener.
Amor
No te deprimas ni te enceguezcas por un amor no correspondido, mira a tu alrededor, alguien de tu entorno está interesado en ti.
Dinero
Debes saber comercializarte correctamente para poder llegar a tener buenos cargos. La imagen es un factor importante.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.