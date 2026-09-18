Horóscopo de hoy para Libra: 18 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 18 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tal vez la monotonía del día a día te agobie, pero no dejarás que los sentimientos te superen. Tendrás ayuda de alguien muy capaz.
Salud
Si ofendiste a alguien sin mala intención, pide disculpas sinceras pero no te humilles. Nunca es tarde si la intención es buena.
Amor
Los encuentros se convierten en inolvidables. Vienes propiciando un cambio en tu interior. Propondrás a tu pareja nuevas experiencias.
Dinero
Te sientes urgido e impones un ritmo exigente. Nadie te pide plazos ni tiempos, te lo autoimpones. No agotes tu energía.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.