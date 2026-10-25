Horóscopo de hoy para Libra: 25 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 25 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Mejora tu apariencia personal, esto te ayudará a tener mucha más confianza en tú mismo y salir adelante.
Salud
Trata de cuidarte de esos cambios de clima tan repentinos que se producen en estos días. Toma tus precauciones y evitarás inconvenientes.
Amor
No es muy buen momento para andar jugando con las relaciones del amor. Cuidado que no saldrás bien parado de ellas.
Dinero
En el mundo laboral, aún no se abrirán nuevas oportunidades y puede que experimentes algún problema. Establece prioridades.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.