Horóscopo de hoy para Libra: 26 de julio de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 26 de julio de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Caerán a tu puerta personas con intenciones dobles. No te dejes llevar por su afabilidad y aparente amabilidad.
Salud
Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.
Amor
Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.
Dinero
Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.