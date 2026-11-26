Horóscopo de hoy para Libra: 26 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 26 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Deberás tomar una decisión importante, pero algunos miembros de la familia estarán en desacuerdo con tu elección.
Salud
Las cosas se complican y de a ratos estás tentado de dejarlo todo. Pero recuerda, si las cosas se vuelven más complejas, es porque aspiras en grande.
Amor
Te preguntarás obsesivamente qué necesitas del amor y pensarás seriamente en optar por la soledad. Será una etapa pasajera.
Dinero
Tu necesidad de consumir será ilimitada, no compres lo que no necesitas realmente porque luego lo lamentarás.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.