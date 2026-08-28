Horóscopo de hoy para Libra: 28 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 28 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Un pequeño accidente casero hará que tu día se vea complicado hasta en las tareas cotidianas más sencillas. No te alteres.
Salud
Te gusta agasajar a tus familiares y amigos con una buena comida, eres un buen anfitrión, pero esta vez algo se te escapará de las manos.
Amor
No seas tan exigente con tu pareja. Es totalmente sincera contigo y sin embargo vives celándola todo el tiempo.
Dinero
Estar abierto a distintas ideas y propuestas amplía tus horizontes laborales. Deja de lado los prejuicios y escucha ofertas.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.