Horóscopo de hoy para Libra: 29 de octubre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Libra y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 29 de octubre de 2026.
Descubrí qué le depara a Libra en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Comenzarás una etapa de cambios a nivel intelectual y espiritual que abrirán nuevos caminos antes bloqueados para ti.
Salud
No puedes mantener una actitud positiva eternamente ante los embates de la vida, lo importante es saber que ningún mal dura por siempre.
Amor
Que el orgullo no se interponga entre los sentimientos afectivos de la pareja. No hay lugar para egos en una relación duradera.
Dinero
Dedícate completamente a hacer relaciones sociales fuera del ambiente de trabajo. Despabila tu mente de preocupaciones.
¿Cómo es Libra?
Libra representa armonía, equilibrio y vínculos. Tiene una energía diplomática, elegante y conciliadora, con gran capacidad para mediar y generar acuerdos. Busca paz en sus relaciones y en su entorno. Cuando se desequilibra, puede dudar demasiado, evitar conflictos a toda costa o dejar en segundo plano sus propias necesidades.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Libra y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Libra y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.