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Horóscopo de hoy para Piscis: 02 de octubre de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Piscis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para viernes 02 de octubre de 2026.

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Horóscopo de hoy para Piscis: predicciones del viernes 02 de octubre de 2026

Descubrí qué le depara a Piscis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Si deseas tener nuevos amigos deberías ser ante todo sincero y ofrecerles también tu ayuda y tu tiempo.

Salud

Confía más en la ley y los documentos firmados que en la buena voluntad. Hay veces que hay que separar las amistades de los negocios.

Amor

Algo no procede bien en tu relación y harás de todo para suscitar el interés de tu ser amado, quizás con un poco de celos.

Dinero

Será un día de probables retrasos y complicaciones que te acosarán, los proyectos no resultarán viables.

¿Cómo es Piscis?

Piscis representa sensibilidad, empatía y mundo interior. Es intuitivo, soñador y muy conectado con lo espiritual y lo emocional. Tiene una enorme capacidad para comprender y acompañar a otros. En sombra, puede tender a idealizar, escaparse de la realidad o absorber demasiado las emociones ajenas.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Piscis y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Piscis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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