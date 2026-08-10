Horóscopo de hoy para Piscis: 10 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Piscis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 10 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Piscis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Día de crecimientos emocionales e inicio de proyectos laborales. Estarás con toda tu atención puesta en esto, pero no descuides tu salud.
Salud
Sólo porque hayas tenido fortuna en el pasado no significa que la tendrás siempre. A veces nos abandona para que la extrañemos un poco.
Amor
Te sentirás seducido por la idea de formalizar tu pareja. Te descubres desbordado por el amor y la alegría que ella induce en ti.
Dinero
Muéstrate interesado en las ideas de tu jefe, porque se puede presentar la oportunidad de trabajar en un proyecto junto a él.
¿Cómo es Piscis?
Piscis representa sensibilidad, empatía y mundo interior. Es intuitivo, soñador y muy conectado con lo espiritual y lo emocional. Tiene una enorme capacidad para comprender y acompañar a otros. En sombra, puede tender a idealizar, escaparse de la realidad o absorber demasiado las emociones ajenas.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Piscis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Piscis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.