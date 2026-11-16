Horóscopo de hoy para Piscis: 16 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Piscis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 16 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Piscis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Mantente apegado a tus seres queridos. Podrás servirte de su afecto y apoyo, y disfrutarás la compañía de aquellos a quienes amas.
Salud
En la vida todo requiere su esfuerzo y, como dice el refrán, querer es poder. Tendrás lo que te propongas, solo si te lo propones.
Amor
Las actividades de la pareja pueden haber traído cierta distancia entre ambos. Cualquier esfuerzo para mejorar será positivo.
Dinero
Día ideal para inversiones y para todo lo relacionado con el dinero. Trata de no ser autoritario con familiares o socios.
¿Cómo es Piscis?
Piscis representa sensibilidad, empatía y mundo interior. Es intuitivo, soñador y muy conectado con lo espiritual y lo emocional. Tiene una enorme capacidad para comprender y acompañar a otros. En sombra, puede tender a idealizar, escaparse de la realidad o absorber demasiado las emociones ajenas.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Piscis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Piscis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.