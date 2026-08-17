Horóscopo de hoy para Piscis: 17 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Piscis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 17 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Piscis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Se armoniza tu medio ambiente personal y laboral. Mejora la relación con tus amigos y compañeros de trabajo. Logros personales.
Salud
Tus compañeros de trabajo no son tu familia. Cuídate de no confundir los roles de quienes te rodean. Sé más prudente con tus elecciones.
Amor
Tu pareja necesita de tu tiempo más que de tus regalos, y necesita más detalles como llamadas por teléfono y palabras de amor.
Dinero
Es una época que resulta inmejorable para convertir finalmente en realidad todos los proyectos y planes que tenías en mente.
¿Cómo es Piscis?
Piscis representa sensibilidad, empatía y mundo interior. Es intuitivo, soñador y muy conectado con lo espiritual y lo emocional. Tiene una enorme capacidad para comprender y acompañar a otros. En sombra, puede tender a idealizar, escaparse de la realidad o absorber demasiado las emociones ajenas.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Piscis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Piscis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.