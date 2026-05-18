Horóscopo de hoy para Piscis: 18 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Piscis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 18 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Piscis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Un familiar tuyo, que está envuelto en ciertos asuntos burocráticos o legales, los podrá resolver, aunque quizás demore unos días.
Salud
No te lamentes por pasados errores, con tu inteligencia y sabiduría sabrás sacarles partido a los enormes y beneficiosos cambios que se avecinan.
Amor
Tu vida sentimental, de pareja o familiar se verá afectada por una monotonía que puede resultar aburrida. Será pasajera.
Dinero
La gente está llena de ideas brillantes cuando de tu dinero se trata. Si nadie quiere invertir su propio efectivo, vete.
¿Cómo es Piscis?
Piscis representa sensibilidad, empatía y mundo interior. Es intuitivo, soñador y muy conectado con lo espiritual y lo emocional. Tiene una enorme capacidad para comprender y acompañar a otros. En sombra, puede tender a idealizar, escaparse de la realidad o absorber demasiado las emociones ajenas.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Piscis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Piscis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.