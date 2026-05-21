Horóscopo de hoy para Piscis: 21 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Piscis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 21 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Piscis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
El momento es el correcto para tomar una decisión importante. Después de pesar los hechos y opciones, elige el mejor sendero.
Salud
Hoy por mí, mañana por ti. No dudes en tenderle una mano al buen compañero. Ocúpate de las personas que te han ayudado en tu peor momento.
Amor
Fluidez de sentimientos con tu pareja, romance y buen diálogo. Mucha comprensión de las necesidades de tu ser amado.
Dinero
Hoy no te dejes influir por el dinero, cualquier oferta de efectivo o en favores no debe modificar tu decisión final.
¿Cómo es Piscis?
Piscis representa sensibilidad, empatía y mundo interior. Es intuitivo, soñador y muy conectado con lo espiritual y lo emocional. Tiene una enorme capacidad para comprender y acompañar a otros. En sombra, puede tender a idealizar, escaparse de la realidad o absorber demasiado las emociones ajenas.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Piscis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Piscis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.