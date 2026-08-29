Horóscopo de hoy para Piscis: 29 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Piscis y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para sábado 29 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Piscis en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Vivirás grandes y profundas emociones durante la jornada de hoy. Confía ciegamente en tus sentimientos para manejarte.
Salud
Que las relaciones físicas no se vuelvan la única razón para mostrarte cercano a una persona. Experimenta la proximidad espiritual con tu pareja.
Amor
No hay lugar en la pareja para ingratitudes y egoísmos. Deberás aprender a compartir con tu pareja o vivirás en soledad.
Dinero
Es importante simpatizar con las necesidades del personal a tu cargo para poder mantenerlos motivados. Aprende a escucharlos.
¿Cómo es Piscis?
Piscis representa sensibilidad, empatía y mundo interior. Es intuitivo, soñador y muy conectado con lo espiritual y lo emocional. Tiene una enorme capacidad para comprender y acompañar a otros. En sombra, puede tender a idealizar, escaparse de la realidad o absorber demasiado las emociones ajenas.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Piscis y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Piscis y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.