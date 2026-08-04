Horóscopo de hoy para Sagitario: 04 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Sagitario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para martes 04 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Sagitario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Te verás considerando ciertas opciones a nivel emocional que nunca habías pensado. Muy buen día a nivel laboral.
Salud
No te enceguezcas en un determinado proyecto. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas.
Amor
Aprovecha la jornada de hoy para declaraciones de amor que se han hecho esperar en el tiempo. Confía en ti.
Dinero
Vivirás momentos de extrema tensión cuando superiores evalúen tus trabajos más recientes. Confía en tus instintos.
¿Cómo es Sagitario?
Sagitario es aventura, expansión y libertad. Su energía invita a crecer, viajar, explorar y buscar sentido en cada experiencia. Tiene una mirada optimista, entusiasta y muy abierta al aprendizaje. En su lado menos armónico, puede pecar de exceso de confianza, falta de compromiso o cierta dispersión.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Sagitario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Sagitario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.