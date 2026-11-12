Horóscopo de hoy para Sagitario: 12 de noviembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Sagitario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 12 de noviembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Sagitario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Eres paciente y digno de confianza, no soportas ser apresurado, ya que tus decisiones deben adoptarse con calma y seguridad.
Salud
Otros pueden no subsistir ni trabajar de lo que les gusta. Sin embargo, tú podrás hacerlo, solo tienes que esforzarte al máximo para lograr tus metas.
Amor
Primará la comodidad y la sensualidad. Tienes el tipo de pareja en donde el sexo es capaz de arreglarlo todo por difícil que sea.
Dinero
No eres tacaño con el dinero, por lo que gustas llenar a tus familiares y amigos de regalos. Cuida tus gastos.
¿Cómo es Sagitario?
Sagitario es aventura, expansión y libertad. Su energía invita a crecer, viajar, explorar y buscar sentido en cada experiencia. Tiene una mirada optimista, entusiasta y muy abierta al aprendizaje. En su lado menos armónico, puede pecar de exceso de confianza, falta de compromiso o cierta dispersión.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Sagitario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Sagitario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.