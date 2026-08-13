Horóscopo de hoy para Sagitario: 13 de agosto de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Sagitario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para jueves 13 de agosto de 2026.
Descubrí qué le depara a Sagitario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Tu tendencia a tratar de ser el centro del universo finalmente te ha puesto en problemas a nivel laboral. Aprende de este error.
Salud
La vida nos trae consigo muchas pruebas a superar. No decaigas con los primeros escollos, aprende a superar las vicisitudes con optimismo.
Amor
Jornada mala para todo tipo de reuniones familiares o presentaciones de la pareja. Dilátalo en la medida de lo posible.
Dinero
En la organización está la clave de poder acaparar eficientemente toda actividad que se ponga en tu camino.
¿Cómo es Sagitario?
Sagitario es aventura, expansión y libertad. Su energía invita a crecer, viajar, explorar y buscar sentido en cada experiencia. Tiene una mirada optimista, entusiasta y muy abierta al aprendizaje. En su lado menos armónico, puede pecar de exceso de confianza, falta de compromiso o cierta dispersión.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Sagitario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Sagitario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.