Horóscopo de hoy para Sagitario: 14 de septiembre de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Sagitario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 14 de septiembre de 2026.
Descubrí qué le depara a Sagitario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Ante la toma de determinadas decisiones te sentirás solo. Deja en claro la situación para después no tener que pagar consecuencias.
Salud
Hacer promesas que no estás dispuesto a cumplir te traerá problemas. Es mejor el silencio y no generarte más obligaciones de las posibles.
Amor
Ten precaución en la manera en que te comunicas con tu pareja. Puede ser que se produzcan malas interpretaciones. Debes tener paciencia.
Dinero
Te espera una semana tranquila en tu trabajo o negocio. Muchas de las cosas que no se dieron aún comenzarán a resolverse.
¿Cómo es Sagitario?
Sagitario es aventura, expansión y libertad. Su energía invita a crecer, viajar, explorar y buscar sentido en cada experiencia. Tiene una mirada optimista, entusiasta y muy abierta al aprendizaje. En su lado menos armónico, puede pecar de exceso de confianza, falta de compromiso o cierta dispersión.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Sagitario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Sagitario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.