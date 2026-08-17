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Horóscopo de hoy para Sagitario: 17 de agosto de 2026

Consultá el horóscopo de hoy para Sagitario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para lunes 17 de agosto de 2026.

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Horóscopo de hoy para Sagitario: predicciones del lunes 17 de agosto de 2026

Descubrí qué le depara a Sagitario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.

Con visión de estratega entablarás buenas relaciones comerciales. Amores muy inestables e intelectualmente vacíos.

Salud

Si te resistes al cambio puede haber inestabilidad y presentarse sucesos inesperados que te obligarán a cambiar. Deja fluir la novedad.

Amor

Las relaciones son bastante estables y puedes respirar un ambiente de seguridad. Toma decisiones, no postergues más.

Dinero

Se aproxima una jornada que hará que subas al olimpo de los dioses. Tu éxito será reconocido por todos los que te rodean.

¿Cómo es Sagitario?

Sagitario es aventura, expansión y libertad. Su energía invita a crecer, viajar, explorar y buscar sentido en cada experiencia. Tiene una mirada optimista, entusiasta y muy abierta al aprendizaje. En su lado menos armónico, puede pecar de exceso de confianza, falta de compromiso o cierta dispersión.

¿Qué es el zodíaco?

El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.

En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.

Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.

Más sobre Sagitario y el horóscopo

Si querés conocer más sobre Sagitario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodíaco

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis

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