Horóscopo de hoy para Sagitario: 17 de mayo de 2026
Consultá el horóscopo de hoy para Sagitario y conocé las predicciones en salud, amor y dinero para domingo 17 de mayo de 2026.
Descubrí qué le depara a Sagitario en el horóscopo de hoy y consultá las predicciones astrales para salud, amor y dinero en esta jornada.
Nada quedará en el aire gracias a que atiendes los requerimientos de quienes colaboran contigo en esta etapa de profundos cambios.
Salud
En el trabajo, no te empecines en tener siempre la razón. Abre tu mente y tu corazón a los consejos de las personas queridas.
Amor
Podrías llegar a tener una especie de golpe de suerte en el plano sentimental. Actúa como lo dictamina tu corazón.
Dinero
Las finanzas conjuntas, relacionadas con asuntos domésticos, pueden ser engañosas. Trata de tener cuentas separadas.
¿Cómo es Sagitario?
Sagitario es aventura, expansión y libertad. Su energía invita a crecer, viajar, explorar y buscar sentido en cada experiencia. Tiene una mirada optimista, entusiasta y muy abierta al aprendizaje. En su lado menos armónico, puede pecar de exceso de confianza, falta de compromiso o cierta dispersión.
¿Qué es el zodíaco?
El zodíaco es una franja imaginaria del cielo dividida en 12 partes, por donde se desplazan el Sol, la Luna y los planetas. Su nombre proviene del griego zodiakós, que significa “círculo de animales”.
En astrología, el zodíaco funciona como un mapa simbólico compuesto por los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno representa distintas energías y rasgos de personalidad.
Los signos se agrupan en cuatro elementos —fuego, tierra, aire y agua— que reflejan diferentes formas de actuar, sentir y pensar. Más que predecir el futuro, el zodíaco propone una lectura de la identidad y las tendencias personales.
Más sobre Sagitario y el horóscopo
Si querés conocer más sobre Sagitario y revisar las predicciones de días anteriores, podés visitar el archivo completo del signo. Además, consultá el horóscopo de hoy para todos los signos con las últimas actualizaciones.